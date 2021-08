OPERAZIONE DELLA POLIZIA STRADALE

Nel corso dei rafforzati servizi di vigilanza stradale per l’esodo estivo la Polizia Stradale di Giulianova, ha fermato nella serata di ieri un soggetto a bordo di autovettura risultato positivo al test per i cannabinoidi. Dalla ricerca sulla persona, lo stesso veniva trovato in possesso di sostanza stupefacente del tipo marijuana e successivamente, a seguito della perquisizione effettuata presso l’abitazione, si rinvenivano circa 400 grammi di hashish. Avvisato il PM di turno, la persona veniva arrestata per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti mentre, altro familiare, presente nel corso della perquisizione, veniva denunciato per favoreggiamento. Nel corso dei controlli altro soggetto di Pineto veniva segnalato per detenzione ed uso personale di sostanze stupefacenti.

Un servizio, quello svolto dagli uomini della Stradale ieri sera, che si inserisce nel novero del potenziamento dei servizi disposti in occasione del ferragosto e che vede la Polizia Stradale di Teramo in prima linea sul fronte della prevenzione e repressione delle condotte di guida illecite soprattutto con riferimento alle norme di comportamento. Servizi che, solo nella giornata di ieri in cui sono stati impegnati anche gli uomini della Stradale di Pineto, hanno consentito di contestare numerose violazioni per la velocità, il mancato uso delle cinture di sicurezza e l’utilizzo del telefonino durante la guida, violazione quest’ultima che ormai da qualche anno è in vetta alle classifiche per essere la prima causa degli incidenti stradali. Al riguardo, infatti, il Ministero dell’Interno, ha richiamato più volte l’attenzione sulla necessità di reprimere tale condotta con ogni mezzo, anche utilizzando autovetture di servizio civili, nel tentativo di contenere il fenomeno dei sinistri stradali.

Proseguiranno servizi rafforzati di vigilanza stradale per tutta la settimana, con la presenza di numerose pattuglie sul territorio allo scopo di garantire la sicurezza della circolazione stradale in un momento in cui molti cittadini si mettono in viaggio per dedicarsi il giusto e meritato riposo. I consigli della Polizia Stradale sono quelli di rispettare sempre le norme di comportamento, tra le quali anche il rispetto della distanza di sicurezza che rappresenta anch’essa una delle cause di incidente stradale soprattutto in autostrada, non mettersi alla guida nelle ore più calde della giornata e guidare con prudenza.