OPS: AVVISO PUBBLICO PER AMMINISTRATORE UNICO, DOMANDE ENTRO IL 2 SETTEMBRE

La Provincia di Chieti, con decreto presidenziale del 9 agosto, ha avviato il procedimento per l’individuazione del nuovo amministratore unico della OPS – Organizzazione Progetti e Servizi spa, a seguito delle dimissioni presentate l’8 agosto dal precedente amministratore unico, Marcello Salerno.

La OPS, società a capitale interamente pubblico partecipata dalla Provincia di Chieti (89,70%) e dal Comune di Chieti (10,30%), si occupa per i soci del sistema informativo provinciale integrato, del sistema informativo territoriale provinciale, del servizio di controllo per l’accertamento dell’effettivo stato di manutenzione e di esercizio degli impianti termici, articolata nel progetto VIT-Verifica Impianti Termici, nonché del servizio di controllo dell’Attestazione di Prestazione Energetica (APE) degli edifici.

Le candidate e i candidati interessati alla nomina di amministratore unico della OPS sono invitati a presentare la propria dichiarazione di disponibilità, unitamente al curriculum vitae, entro e non oltre le ore 12 di martedì 2 settembre 2024. Le candidature dovranno essere redatte secondo il modello allegato unitamente all’avviso pubblicato e inviate tramite posta elettronica certificata – protocollo@pec.provincia.chieti.it – o posta raccomandata a/r o consegnate a mano all’ufficio protocollo della Provincia al terzo piano del palazzo provinciale in corso Marrucino 97.

Nell’avviso si precisa che il curriculum vitae dovrà evidenziare una specifica competenza tecnica e/o giuridico-amministrativa, per studi compiuti, attestati da specifico ed attinente titolo di studio o per effettive funzioni svolte e/o competenze acquisite in attività pubbliche e/o private afferenti all’incarico da ricoprire, maturate nell’ultimo quinquennio.

L’avviso completo è disponibile sul sito istituzionale della Provincia di Chieti al link www.provincia.chieti.it/AUOps