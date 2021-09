ORIGINARIA DI AIELLI, FEDERICA MADDALENA PRIMA DONNA PILOTA DI EUROFIGHTER

Federica Maddalena prima donna italiana alla guida di un eurofighter, padre di Lecce nei Marsi e mamma di Aielli .

Riportiamo le dichiarazioni del Sindaco di Aielli Enzo Di Natale”

Nel 1999, una legge, la 380, permise finalmente alle donne la partecipazione dai concorsi pubblici per ufficiali, sottufficiali e militari di truppa.

Nel primo concorso bandito, nel 2000, furono 13 mila i partecipanti.

Ne passarono 100.

Dei vincitori sedici furono le ragazze che superarono le durissime selezioni per il ruolo piloti.

Tra di esse c’era Federica Maddalena 39 anni, la prima donna in assoluto ai comandi degli Eurofighter, i caccia super sonici europei deputati alla difesa dei nostri cieli.

Dopo aver vinto il concorso all’accademia militare è volata in Texas alla scuola di volo della Nato, ENJJPT, a Wichita Falls, per prendere il brevetto di pilota militare.

Dopo 11 anni di missioni a difesa dei paesi Nato è promossa maggiore, il primo grado fra quegli degli ufficiali superiori.

Federica,oggi, ha ruoli di comando, è istruttrice di volo.

Agli allievi che oggi vogliono diventare Top Gun, per la stragrande maggioranza maschietti, lei gli spiega come si fa…

Voi mi direte perché questo post?

Perché anche Federica è originaria di Aielli.

È la figlia di Anna Letta , la nipote della buonanima di Salvatore ‘Prsutt’.

L’ho scoperto ieri, dopo il post sull’altra aiellese pilota Laura Letta.

Evidentemente il DNA aiellese è fatto per volare, soprattutto se nasci donna ☺️