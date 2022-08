ORTONA A MARE. QUESTA SERA IL VENUS TALENT SHOW CON LUCA DI NICOLA E AIDA YESPICA

Ortona a Mare-Torna il Venus Talent Show, lo spettacolo di moda, danza e canto che offre la grande opportunità ai giovani talentuosi, di esibirsi gratuitamente e di tentare la scalata al successo. La XVII edizione si terrà sabato 20 agosto alle 21 in p.zza della Repubblica. Ideato dal producer Ivan Antonio Giampietro della Venus Entertainment, lo spettacolo registra puntualmente il tutto esaurito nelle piazze, nei teatri e negli auditorium italiani. La “liturgia” della formula è immutata, ma pur sempre attuale e di grande successo: ciascun concorrente si esibisce nella propria categoria e vengono premiati, una ragazza ed un ragazzo che, rispettivamente nel proprio campo, si contendono il primo premio. Dal 2018 lo show va in onda anche sulle reti Mediaset ed è presentato da sempre da Luca Di Nicola, già inviato Rai (Unomattina, Vita in diretta). Madrina della nuova edizione sarà la bellissima modella Aida Yespica che presenterà il suo nuovo singolo “Bugatti”. Negli anni, Di Nicola è stato affiancato da nomi blasonati del panorama televisivo italiano. Dal 2015, il Talent si è ulteriormente impreziosito, inglobando un prestigioso riconoscimento prodotto dall’ortonese Fioralba Castellano: il Premio Mastro Sino conferito ad eminenti personalità della cultura, dell’imprenditoria, dello spettacolo e non solo. Fra gli altri, hanno ricevuto il premio: Sara Ricci, Luca Di Nicola, Fioretta Mari, Jo Squillo, Div Master, Alda D’Eusanio, Emanuela Metri, Beppe Convertini, Antonella Bucci e molti altri. Ogni anno infine, l’evento viene dedicato ad un’ associazione benefica e stavolta le libere donazioni saranno in favore di A.I.S.O.S. ovvero l’Associazione Italiana Studio Osteosarcoma.