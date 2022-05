Lutto ad Ortona dei Marsi per la scomparsa di Amalia Taglieri, la donna 55 anni è deceduta a causa di una malattia. Dipendente del Parco Nazionale d’Arte Abruzzo, Lazio e Molise, era molto conosciuta in tutto il territorio dove per. Anni ha raccontato le bellezze naturalistiche. Una donna perbene, buona ed affabile, così la ricordano chi ha avuto la fortuna di conoscerla e lavorare con lei.