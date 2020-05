Incidente stradale questa mattina sulla strada Statale 16 adriatica, nel quale ha perso la vita un 48enne di Fossacesia.

L’auto, per cause ancora in corso di accertamento, è uscita fuori strada schiantandosi contro un albero. Un impatto è stato violentissimo, sul posto sono intervenuti personale del 118 vigili del fuoco, le squadre Anas e la polizia stradale, inutili purtroppo i tentativi di rianimare l’uomo che è deceduto.