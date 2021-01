ORTONA. TENTATA RAPINA AD UN PORTAVALORI

Assalto ad un portavalori, questa mattina verso le 7 ad Ortona (CH) nei pressi del casello autostradale A14, ma i malviventi sono stati costretti ad andarsene a mani vuote grazie alla prontezza della guardia giurata.

I rapinatori hanno agito a volto coperto, a bordo di un fuoristrada, hanno affiancato il mezzo dell’istituto di vigilanza Aquila che stava entrando in autostrada. I banditi hanno sparato alle gomme del veicolo non blindato, a guardia giurata però, ha avuto la prontezza di non fermarsi rientrare nel vicino deposito dell’istituto di vigilanza.

Sul posto i carabinieri della Compagnia di Ortona, aperta la caccia ai malviventi con l’ausilio anche di un elicottero dell’arma.