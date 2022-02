ORTUCCHIO, ARCHIVIATA L’INCHIESTA SUL PIANO REGOLATORE

Erano finiti sotto inchiesta per la variante al piano regolatore,accusati di abuso d’ufficio dalla Procura di Avezzano.

Ora è arrivata l’archiviazione del procedimento nei confronti del Sindaco di Ortucchio,Raffaele Favoriti,e degli amministratori comunali Mauro Favoriti,Guido Taglieri,Roberto De Benedictis,attuale presidente del consiglio,Franco Martellone,Fernando Di Genova,Annunziata Petrucci,Berardino Gargale.

L’esposto era partito dai consiglieri di opposizione Federico D’Aulerio,ex Sindaco,e Guido Pignanacci.

I fatti risalgono al mese di novembre del 2018 e secondo l’accusa la variante era stata approvata a vantaggio degli indagati e dei propri congiunti.

Gli amministratori,difesi dall’avvocato Roberto Jageregger,sostenevano invece di essersi allontanati al momento del voto.

Era stata disposta dal pubblico ministero Maurizio Cerrato una consulenza tecnica e alla fine il giudice Daria Lombardi ha archiviato per insussistenza del fatto sul piano materiale e assenza di profili di dolo.

L’iniziativa intrapresa dai consiglieri comunali di opposizione,che tra l’altro non parteciparono neanche alla seduta del consiglio interessata,ha commentato il sindaco Raffaele Favoriti,ha determinato notevoli danni non solo all’immagine dei consiglieri comunali,e in alcuni casi alla loro professionalità,ma all’intera popolazione che si è vista costretta a dover rinunciare ad ogni iniziativa edilizia e di investimento a causa del rallentamento del piano regolatore generale.

Non escludo che possano essere attuate iniziative giudiziarie dirette ad accertare eventuali responsabilità penali e richieste di risarcimento.