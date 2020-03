ORTUCCHIO. ATTENZIONE ALLE TRUFFE PER FINTE VISITE O TAMPONI

RIPORTIAMO IL POST DEL COMUNE DI ORTUCCHIO

Si avverte la popolazione che, al fine di prevenire facili truffe connesse alla gravità del momento, che alcun tampone o visita medica a domicilio sarà fatta dalla ASL di competenza se non in casi comprovati. Pertanto telefonate, visite domiciliari di persone sconosciute, devono essere respinte dandone immediata comunicazione al 112 il quale, avvertirà il Comando Carabinieri di Ortucchio per l’intervento di verifica. Si raccomanda la prudenza.

IL SINDACO