ORTUCCHIO. GIORNATA ECOLOGICA, RACCOLTE 7 TONNELLATE DI RIFIUTI

7 tonnellate di rifiuti abbandonati da incivili sono stati recuperati da una ventina di volontari (per lo più ragazzi) e fatti regolarmente smaltire da ACIAM. Funziona bene la sinergia tra l’amministrazione comunale di Ortucchio, i volontari ed aciam. La giornata di sabato scorso, è solo la prima di una delle tante e rientra in un progetto ben più ampio, che prevede l’installazione di fototrappole e giornate a scuola al fine di sensibilizzare i più giovani ai temi legati all’ambiente. Ringrazio di cuore i volontari intervenuti, certo che alla prossima saranno in numero maggiore.