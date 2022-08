Ortucchio. ottenuto dal PNRR 1’884’158,50€;

Il finanziamento più consistente mai attribuitoci, sarà utilizzato per la demolizione e la ricostruzione dell’ex Asilo sito in Piazza Vittorio Emanuele III.

Il progetto prevede la realizzazione di una struttura ecosostenibile ad alto contenuto tecnologico e sismicamente sicura per i nostri bambini.

Desidero ringraziare i miei amministratori che unitamente all’ufficio Tecnico, hanno lavorato con impegno e competenza, ottenendo in soli dieci mesi di governo oltre 2,5Mln di euro di stanziamenti utili a proseguire la più vasta trasformazione urbana già iniziata da tempo”.