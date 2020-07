ORTUCCHIO. RIPARTE L’ATTIVITÀ DEL CENTRO DI FISIOTERAPIA SANTA LUCIA

Riprende a pieno ritmo l’attività del Centro di fisioterapia Santa Lucia di Ortucchio che, dopo il periodo di chiusura per l’emergenza COVID-19, è stato totalmente sanificato ed igienizzato con macchinari all’ozono di ultima generazione per assicurare la massima igiene per i pazienti e per i professionisti all’interno della struttura.

Il Centro Santa Lucia dispone di moderne apparecchiature e competenze per la fisioterapia e la riabilitazione come magnetoterapia, ionoforesi, ginnastica posturale, tecarterapia ecc.

Lo staff medico e fisioterapico altamente qualificato cura il rapporto tra il paziente e l’ambiente in cui vengono svolte le prestazioni con particolare attenzione al benessere della persona; proprio per questo il personale ha seguito un percorso di formazione in materia di igiene e sicurezza e segue i protocolli definiti dal Responsabile della Sicurezza.

Per rispettare le direttive sanitarie gli ingressi al centro fisioterapico sono contingentati, ogni box viene igienizzato dopo le prestazioni di ogni paziente e il personale dispone di tutti i dispositivi di protezione previsti dalla normativa. Parallelamente sono stati ampliati gli orari di attività restando aperto anche il sabato e domenica.

Il Centro Santa Lucia mette a disposizione degli utenti il servizio di trasporto gratuito.

Da oltre 30 anni il Centro Santa Lucia svolge con cura e dedizione attività di ambulatorio di riabilitazione, assicurando la massima qualità per l’utente.

La società è convenzionata con il Sistema Sanitario Nazionale e svolge le prestazioni a totale carico del SSN, per gli utenti con esenzione e prevedendo il solo pagamento del ticket per i non esenti.

Il Centro è in possesso della Certificazione di qualità UNI EN ISO 9001: 2008 e della Certificazione Ambientale UNI EN ISO 9001: 2015.

Il Centro Santa Lucia S.r.l.è l’unico centro privato di ambulatorio di riabilitazione accreditato dalla Regione Abruzzo nella zona Marsica Est.