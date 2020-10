ORTUCCHIO. TERMINATI I LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL POZZO ARTESIANO

Conclusi i lavori di realizzazione,in prossimità del laghetto comunale,del pozzo artesiano finanziato con un contributo straordinario della regione Abruzzo,cui va il ringraziamento.

Non è inutile sottolineare l’importanza dell’opera che tra le altre cose oltre a conservare un livello importante delle acque e salvaguardare la fauna ittica si presterà come importante punto di riferimento nella lotta contro gli incendi soprattutto nel periodo estivo.Va,ma non da ultimo,evidenziato come il lago di Ortucchio rappresenti oggi una importante testimonianza di quello che era l’originario lago del fucino prosciugato da Alessandro Torlonia.

Come detto l’opera si pone come un importante baluardo nel corso di periodi di siccità,a tutela del patrimonio boschivo dell’intero territorio marsicano in quanto l’ampiezza del lago,come accaduto in passato in occasione di altri eventi di incendio,ha consentito agli elicotteri di poter attingere notevoli quantità di acqua per lo spegnimento degli incendi.L’importanza dell’opera poi è data anche dalla circostanza che essa si trova in prossimità della parte ovest del parco nazionale.Un opera questa,sottolinea il sindaco di Ortucchio,attesa da diversi anni che ha trovato finalmente la sua compiutezza.