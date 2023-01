Ortucchio. Ugo Gigli, reduce della Guerra in Africa compie 103 anni

“Il giorno 05/01/2023 il nostro concittadino Ugo Gigli,reduce di guerra d’Africa,ha festeggiato il suo 103 esimo compleanno.

Il Sindaco,accompagnato dal presidente del consiglio Roberto De Benedictis,dal consigliere Franco Martellone e dal parroco Riziero Cerchi,si sono recati presso l’abitazione del festeggiato per gli auguri.

Inoltre Ugo è stato combattere in Libia,durante la seconda guerra mondiale e fu fatto prigioniero in Sud Africa e in Inghilterra.”

Il Sindaco

Raffaele Favoriti