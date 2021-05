ORTUCCHIO. VASTO INCENDIO DISTRUGGE CAPANNONE AGRICOLO

Un vasto incendio ha distrutto un capannone nel territorio comunale di Ortucchio. Le fiamme sono divampate ieri sera intorno alle 23, sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco di Avezzano ed altre squadre arrivate da l’Aquila che hanno lavorato per tutta la notte.

Non si conoscono le cause che hanno innescato l’incendio, non si esclude l’origine dolosa. I danni sono ingenti, il tetto è collassato la struttura in cemento risulta pericolante, bruciati anche alcuni trattori che si trovavano all’interno, così come altre attrezzature agricole e celle frigorifere.