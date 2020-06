OSCURATO OVIDIO NEWS, ELISA ZANGARI: LINEA EDITORIALE RITENUTA TROPPO INDIPENDENTE DALLA SENATRICE DI GIROLAMO

Da esattamente 3 giorni è impossibile connettersi al sito www.ovidionews.it. il giornale on-line di Sulmona, attivo da oltre un anno e ormai capace di attrarre decine di migliaia di lettori, è stato chiuso con atto unilaterale e senza preavviso dalla proprietà, la Senatrice sulmonese Gabriella Di Girolamo. Nessuna spiegazione è stata data all’editore, tantomeno alla redazione, anche se la Senatrice aveva manifestato recentemente tutta la sua irritazione per un pesante attacco portato da Ovidio News al Sindaco Casini, capace di non invitare la stampa a una riunione di sindaci indetta per discutere della futura linea Roma-L’Aquila Pescara. Questo episodio, cui sono seguite molte polemiche, è stato, a parere dell’editore, la goccia che ha fatto traboccare un vaso già colmo: il giornale era troppo indipendente e stava mettendo in crisi i delicati equilibri cittadini all’interno dei quali la senatrice si muove da tempo. Va da sé che ci troviamo di fronte al più classico degli attentati al diritto all’informazione libera, e spiace che giunga proprio da un’esponente del Movimento 5 Stelle, che ha fatto della libertà d’informazione uno dei suoi più importanti cavalli di battaglia. Ai tantissimi che ci seguivano, diamo appuntamento su un’altra testata, che sarà on line a breve.