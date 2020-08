OSPEDALE AVEZZANO, FEDELE: “TOLTO UN ALTRO MEDICO AL REPARTO DI ORTOPEDIA. ECCELLENZA DELLA NOSTRA SANITÀ PENALIZZATA DAL CENTRODESTRA E DALLA ASL”

“L’operatività del reparto di ortopedia dell’Ospedale di Avezzano, un autentico fiore all’occhiello della struttura, continua a essere messa a repentaglio dalla gestione miope del centrodestra abruzzese e della Asl. L’ultimo caso in ordine di tempo riguarda la rimozione di un medico dal reparto, una scelta che graverà sulle spalle del già insufficiente personale a disposizione, costretto a fare turni massacranti e a rinunciare alle ferie per consentire anche solamente il lavoro ordinario. Ricordo che ortopedia, a parità di pianta organica, ha carichi di lavoro ben più pesanti di quelli di altre realtà del territorio della Asl e, invece di essere supportato, nel momento di difficoltà viene ancora una volta abbandonato dalla direzione sanitaria e dalla politica”. Lo afferma il Consigliere regionale M5S Giorgio Fedele.

“Il quadro, già grave di per sé, diventa ancora più preoccupante se pensiamo al Day Surgery la cui chiusura, oltre che su ortopedia, sta già pesando e continuerà a pesare su tutti i reparti che ad esso facevano riferimento. Mi domando in che modo esponenti della maggioranza del territorio, come il leghista Angelosante, possano restare in silenzio e non intervenire con forza per contrastare scelte che vanno completamente a discapito della sanità di Avezzano. Ciò che sembra emergere dalle continue denunce che ormai da settimane portiamo all’attenzione dei cittadini, è una operazione studiata da chi governa la Regione dalla quale, ad oggi, non arriva alcun vantaggio per il territorio marsicano”.

“Ciò a cui stiamo assistendo è una continua riduzione delle prestazioni e dei servizi all’interno del presidio, con il personale sanitario costretto a fare i salti mortali per tenere al più alto livello possibile la qualità delle cure. Tutto ciò è inaccettabile, perché queste scelte si ripercuotono sull’efficienza del lavoro dei professionisti e, di conseguenza, sulla qualità del servizio sanitario regionale a disposizione dei cittadini. Il centrodestra continua nei fatti a dimostrare il proprio disinteresse per il territorio, smentendo ancora una volta le tante promesse ascoltate in campagna elettorale e che, finora, non hanno avuto riscontro nella realtà”, conclude.