OSPEDALE DE L’AQUILA: IL PERSONALE SANITARIO CONTAGIATO A CATENA

L’emergenza contagi da Coronavirus sta riguardando sempre più gli ospedali, così come capitato già nelle regioni del nord, il virus sta colpendo diversi operatori sanitari, medici infermieri, oss tutti coloro che sono impegnati in prima line per fronteggiare questa epidemia.

All’ospedale San Salvatore dell’ Aquila la situazione è di emergenza, almeno 10 i medici coinvolti con loro anche infermieri o familiari venuti a contatto con il Covid-19.

Una situazione, quella aquilana, che non è unica nella regione, nel teramano, infatti, come raccontano le cronache di questi giorni, molti sono medici ed operatori sanitari contagiati, come nel caso dell’ospedale di Lanciano, ma non solo.

Un’epidemia che sta mettendo a dura prova l’intero sistema sanitario regionale.