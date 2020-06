OSPEDALE DI TAGLIACOZZO. DALLA ASL UN NUOVO TELECOMANDATO RADIOLOGICO

Riceviamo e pubblichiamo dal manager della ASL – Roberto Testa

“Anche nel Presidio Ospedaliero di Tagliacozzo un importante investimento per l’ammodernamento tecnologico, previsto nell’ambito della programmazione aziendale e approvato dalla Commissione Acquisti Apparecchiature Elettromedicali della ASL nel novembre 2019.

Si è sbloccato infatti, dopo anni di attesa”, afferma Testa, “l’acquisto del nuovo telecomandato radiologico e con apposita delibera aziendale è stato avviato l’acquisto della nuova strumentazione diagnostica.

Era tempo che si attendeva questo “investimento”, da troppo tempo la richiesta di acquisto non trovava riscontro e l’ultima rinnovata istanza alla Direzione strategica non è caduta nel vuoto.

Nonostante le ristrettezze economiche imposte dai tetti di spesa regionali per gli investimenti e la grave situazione di bilancio ereditata, si è voluto infatti dare un segno di svolta concreto con l’approvazione della sostituzione della oramai datata apparecchiatura presente in radiologia.

La spesa prevista ammonta a 220.000 euro e non appena perfezionata la procedura di acquisto potranno iniziare anche i lavori di adeguamento dei locali per l’installazione del nuovo Telecomandato Radiologico.

Il razionale dell’acquisto è in linea con la strategia aziendale di:

Valorizzare, ove possibile, le strutture territoriali e il personale che vi opera. I costi strutturali dei presidi sono, infatti, fissi e incomprimibili per l’Azienda; Ridurre le liste di attesa dei pazienti per la diagnostica, fortemente aggravate dall’emergenza COVID; Decongestionare gli ospedali più grandi, che oggi necessitano di maggiori spazi da dedicare ai percorsi per i pazienti infettivi, in ottemperanza al DL 34/2020; Migliorare la sicurezza per i pazienti e gli operatori sanitari.

Gli esami a Raggi X, infatti, saranno più brevi e questo favorirà l’abbattimento delle liste di attesa. La maggiore sicurezza per utenti e sanitari, invece, è dovuta ad una nuova tecnologia di cui è dotato il telecomandato, tale da consentire una erogazione di dose (raggi X) molto più bassa rispetto al passato.

Con il nuovo macchinario di diagnostica radiologica digitale”, aggiunge il manager, “potranno eseguirsi esami su paziente in posizione eretta, supina ed in tutte le altre posizioni intermedie. Potranno essere effettuate radiografie dell’intero sistema scheletrico, dell’addome e del torace, oltre che quelle con mezzo di contrasto sull’apparato digerente.

Esso utilizza una sorgente radiogena e un moderno sistema di rilevazione dell’immagine del distretto anatomico esaminato, immagine che poi, tramite una console di comando, viene resa disponibile al monitor di un PC per la refertazione e l’archiviazione. Come tutte le immagini digitali nella ASL1, anche tali radiografie verranno elaborate, gestite e rese disponibili in tempo reale a beneficio dell’utenza.

I numeri, già importanti, delle prestazioni sanitarie effettuate con costanza ed abnegazione nel reparto di Radiologia di Tagliacozzo – sottolinea il manager – danno contezza della buona sanità erogata nel Presidio Ospedaliero di Tagliacozzo. Dotare tale struttura di una apparecchiatura radiologica di ultima generazione è un segno importante di attenzione dell’Azienda ai bisogni della collettività e della Cittadina Marsicana, così come, più in generale, alle strutture sanitarie periferiche e ai Sanitari che vi operano”.