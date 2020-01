OTI DI CARSOLI: ELETTO IL DELEGATO SINDACALE DELLA FEMCA-CISL-ABRUZZO

La Femca-Cisl-Abruzzo si è aggiudicata un importate delegato nella famosa azienda del carseolano che produce medicinali omeopatici. Per la segretaria Barbara Tocco del sopraindicato sindacato, si tratta di un ottimo risultato inaspettato dato che, precedentemente, non vi era alcuna rappresentanza. La delegata Rsu risultata eletta è Monica Nazzarro; altri due sono stati eletti dalla Filctem-Cgil. Si è trattato, secondo la Tocco in una dichiarazione resa ai mezzi di informazione, di un risultato importante ottenuto grazie al lavoro di squadra ,alla forte presenza sindacale nel territorio della Piana del Cavaliere e al modello proposto che è stato ben accetto dai lavoratori. Un ringraziamento particolare, in conclusione, la dirigente sindacale l’ha espresso nei confronti dei componenti della lista , degli iscritti e simpatizzanti che l’hanno votata e sostenuta.