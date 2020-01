OVINDOLI. AGGRESSIONE NELLA NOTTE DI CAPODANNO, NEI GUAI UN RAGAZZO DELLA PROVINCIA DI ROMA

La notte di Capodanno ad Ovindoli c’è stata una lite sfociata in una vera e propria aggressione avvenuta in piazza San Rocco.

Una lite, scaturita da avvisaglie avvenute all’interno di alcuni locali del centro dell’altopiano delle Rocche, sfociata poi in un’aggressione in centro paese, un ventitreenne è finito in ospedale dove i medici gli hanno curato delle ferite al volto.

Subito sono iniziati le indagini da parte dei carabinieri, i militari sono risaliti al presunto responsabile dell’aggressione, si tratterebbe di un altro ragazzo residente nella provincia di Roma.