OVINDOLI. ALTA VELOCITA’ SULLE STRADE DI MONTAGNA, I CITTADINI SCRIVONO ALLE ISTITUZIONI PER METTERE FINE ALLA SITUAZIONE DI COSTANTE PERICOLO

In più occasioni sono state segnalate situazioni di pericolo sulle strade di montagna, in particolare quella che collega Celano ad Ovindoli e quella per Alba Fucens. Strade molto trafficate soprattutto nei periodi estivi, in particolar modo dai motocilisti, alcuni dei quali sfrecciano ad altissime velocità incuranti che lungo tali arterie vi sono delle frazioni e dove in moltissime occasioni si sono verificati incidenti anche mortali.

Realtà alla quale, i cittadini di Ovindoli e delle frazioni, come S. Potito e S, Iona, sono costretti a fare i conti di continuo ed ora chiedono alle Istituzioni di intervenire con forza.

A tal proposito hanno inviato una lettera dove chiedono: nstallazione dossi artificiali e/o attraversamenti pedonali rialzati e/o autovelox fisso sulla SS 696 ( ex ss 5 bis ) dalla località via Bivio di S.Iona sin al centro abitato prima della frazione di S.Potito di Ovindoli ( più precisamente dal km 42, 900 al km 41,600 circa della stessa S.S.696) e sulla S.P. n.24 per Alba Fucens (Via Baracche) relativamente al tratto stradale che attraversa tutto il centro abitato della frazione di S.Iona di Ovindoli.

Ecco di seguito la lettera:

Alla cortese attenzione,

del Prefetto della Provincia dell’Aquila

della Provincia di L’Aquila – settore viabilità,

del Sindaco del Comune di Ovindoli,

del Comandante della Compagnia Carabinieri di Avezzano,

del Comandante della Polizia Stradale di Avezzano,

del Comandante della Polizia Locale di Ovindoli,

dell’ ANAS Abruzzo compartimento di L’Aquila

Gentili autorità,

con la presente ci rivolgiamo a Voi per richiamare la Vostra cortese attenzione sulla situazione di costante pericolo in cui versiamo noi abitanti dei centri abitati in oggetto meglio specificati.

Le suddette strade sono fonte di elevato rischio per tutti coloro che si accingono ad attraversarla a causa dell’altissima velocità e del comportamento scorretto dei numerosi automobilisti e motociclisti che vi transitano soprattutto nei week-end trasformandola in una vera e propria pista. Sulle stesse sono presenti alcuni incroci con strade comunali/provinciali/poderali e in alcune di esse c’è una non ottimale visibilità per i veicoli che vi transitano in entrata ed uscita. Per questo l’alta velocità, i sorpassi spericolati e le traiettorie delle moto creano disagio, paura e pericolo per noi residenti rendendo le suddette strade pericolosissime. Noi abitanti ci sentiamo infatti continuamente vittime di una situazione deleteria per persone, cose e animali. Le zone in questione fanno infatti parte di tre centri abitati del Comune di Ovindoli e di una frazione ed è quindi necessario introdurre degli elementi che siano in grado di contrastare l’inciviltà e il malcostume di molti motociclisti e automobilisti.

Pertanto, allo scopo di evitare l’investimento di pedoni e ciclisti, e considerata anche la presenza costante di bambini che giocano nelle prossimità delle abitazioni e nelle adiacenze delle strade stesse “invochiamo” a gran voce dei provvedimenti atti a mettere in sicurezza le frazioni abitate succitate. Nella fattispecie chiediamo l’istallazione di strisce di attraversamento pedonale rialzate (un attraversamento all’entrata e uno all’uscita delle varie frazioni – ) e di autovelox fisso in grado di multare chi percorre a velocità elevata.

Non siamo cittadini di “Serie B” e per questo pretendiamo vengano ascoltate anche le nostre esigenze su un problema che persiste da tempo e di cui l’Amministrazione ( …anche quelle precedenti… ) è da sempre informata ma intanto purtroppo lo “scempio quotidiano” continua ad essere impunemente perpetrato.

In caso di mancato intervento noi riterremo responsabile chi di dovere .

Certi della Vostra disponibilità e del Vostro impegno per la sicurezza di tutta la collettività, restiamo in attesa di un cortese e urgente riscontro.

Distinti saluti

I cittadini