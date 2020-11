OVINDOLI, E’ VENUTO A MANCARE L’EX SINDACO MARCO ANGELOSANTE

Questa mattina, è venuto a mancare uno dei personaggi storici di Ovindoli, ovvero l’ex sindaco Marco Angelosante. L’intera comunità si è stretta nel dolore intorno ai familiare, parenti e amici tutti. Sentite condoglianze anche da parte della nostra redazione del “il Faro 24”. Uomo di animo nobile dal cuore d’oro, non ha mai fatto mancare l’aiuto e la solidarietà alle persone meno abbienti. Un esempio per tutti: quando chiuse il suo negozio di abbigliamento sportivo per raggiunti limiti di età, donò tutto il materiale alla Croce Rossa di Ovindoli la quale fu in grado, così, di acquistare una nuova auotambulanza.