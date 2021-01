Comunico che in accordo con il Sindaco di Massa D’Albe ho emesso ordinanza di interdizione di accesso sia pedonale che veicolare nella strada che dalla Magnola (fonte Tavoloni) va a Fonte Capo la Maina. È fatto divieto inoltre di accedere a tutto il versante sud del Monte Magnola anche a pedoni ed escursionisti. L’ordinanza è per evitare che a qualcuno venga in mente l’idea di recarsi nella zona dello schianto del battipista.