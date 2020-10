OVINDOLI, L’APPELLO DI UN PADRE: “MIO FIGLIO È STATO SBALZATO FUORI STRADA, AIUTATEMI A TROVARE IL RESPONSABILE”

La segnalazione e la richiesta di aiuto arriva da un cittadino di Ovindoli, Domenico Angelosante, che sulla propria bacheca social ha dichiarato quanto segue:

“Buonasera, oggi è successa una cosa gravissima: una grossa jeep con fari da safari sopra la cappotta percorreva la strada che costeggia la pinetina di Ovindoli a velocità pazzesca. Ha incrociato la minicar guidata da un amico di mio figlio e con mio figlio all’interno, costringendoli a buttarsi fuori strada per non essere travolti. Mi vengono i brividi solo a pensare cosa sarebbe successo se il conducente della mini car non avesse avuto la prontezza di sterzare a uscire fuori strada. Vi chiedo di aiutarmi a rintracciare questa jeep che si aggirava per le strade di Ovindoli oggi pomeriggio. Jeep di grossa stazza di colore grigio scuro con una serie di fari sulla cappotta. Fra l’altro sono scappati senza neanche prestare soccorso. Chi ha indizi è pregato di fornirli in forma privata, massima riservatezza…. oggi è toccato ai miei ragazzi, domani potrebbero trovarcisi i Vostri figli….per favore aiutatemi a trovarlo”.