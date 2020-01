OVINDOLI. PRESENTATO IL PROGETTO DEL NUOVO IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA

Si e svolta ieri presso la palestra comunale di Ovindoli (scuola Luigi Dard) la presentazione del nuovo impianto di illuminazione pubblica. Il contratto è stato firmato poco prima presso la sede provvisoria del municipio in Via Sirente. I relatori della conferenza sono stati il sindaco di Ovindoli Simone Angelosante, L’ingegnere del Comune di Ovindoli Vittoriano Berardicurti e il Responsabile Commerciale di Hera Luce Stefano Amadori.

Oltre alla creazione ex novo di alcuni impianti luminosi, è prevista la messa in sicurezza e la sostituzione di ben 609 punti luce su tutto il territorio di Ovindoli. Al vecchio impianto verranno a sostituirsi armature a LED di ultima generazione che, come ha ricordato anche Angelosante, consentiranno un efficientamento energetico con una sensibile riduzione di dispersione energetica.





Ad intervenire durante il convegno è stato anche l’ingegnere Arcangelo Ciccarelli che con il Comune di Ovindoli condivide il progetto di divulgazione scientifica ed astronomica “Hai mai visto il sole”. L’amministrazione comunale infatti è impegnata da qualche anno ad ampliare l’offerta turistica sul territorio e il progetto di Ciccarelli che ha trasformato la torre di Santa Jona in un vero e proprio osservatorio permanente, va proprio in questa direzione. L’ingegnere ha ricordato di come l’adeguamento dell’impianto elettrico avrà sicuramente riscontro positivo sull’inquinamento luminoso.