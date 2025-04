Pallanuoto. Lanciano Sport Center travolge in trasferta ESA Life Chieti

Una vittoria netta e convincente per la Lanciano Sport Center nella sfida contro ESA Life Chieti, valida per il campionato di serie C di pallanuoto. Un derby sempre sentito, che ha visto i ragazzi di Lanciano imporsi con autorità, chiudendo la partita con il punteggio di 26-4.

Il match è stato caratterizzato da un avvio particolarmente fisico nei primi due tempi, in cui la squadra rossonera ha saputo mantenere la lucidità necessaria per evitare falli e concretizzare al meglio le occasioni da rete. Nel terzo e quarto tempo, il ritmo di gioco è aumentato ulteriormente, permettendo di alternare efficacemente gli uomini a disposizione e sfruttare al meglio sia la difesa a zona che le ripartenze.

“I giocatori – dice Francesco Mammarella, allenatore della Lanciano Sport Center – si sono distinti per determinazione e precisione sotto porta, garantendo un risultato che ha anche dato l’opportunità ai più giovani di accumulare esperienza in una partita di grande intensità. Un’ottima prova collettiva che conferma il valore della squadra e la sua capacità di gestire al meglio anche le sfide più delicate”.

Con questa vittoria, Lanciano Pallanuoto mantiene il secondo posto in classifica con 27 punti, in coabitazione con Velletri, mentre in vetta rimane Fiorillo con 31 punti. Ora l’attenzione è rivolta alla prossima sfida contro Castelli Romani, in programma sabato prossimo alle ore 18.30 ad Anzio.

Lanciano 31 mar. 2025