PAOLUCCI E SCOCCIA: “CERCHIO, CAMBIAMENTO STRAORDINARIO”

È così che si sono espressi Marianna Scoccia, consigliere regionale d’Abruzzo, e il Capogruppo consiliare PD ed ex Assessore regionale alla Sanità, Silvio Paolucci, dinnanzi ai cambiamenti storico-culturali che hanno coinvolto il borgo di Cerchio nell’ultimo decennio, durante la visita nel pomeriggio di oggi, iniziata dall’interno del Museo Civico e terminata sulla terrazza panoramica adiacente la Mostra della Memoria storica.

Un incontro per studiare, insieme al Sindaco Gianfranco Tedeschi, che negli anni si è speso per trasformare Cerchio in un borgo sempre più accogliente ed efficiente nelle infrastrutture, in che modo valorizzare e promuovere un paese sorprendentemente rinnovato, affinché possa essere inserito in un percorso turistico culturale in rete, al fianco degli altri grandi musei del territorio e nelle attività didattiche e formative per gli istituti scolastici.