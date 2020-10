PASSAGGIO GIRO D’ITALIA SUL LUNGOMARE E SULLA STATALE 16 DI FOSSACESIA

Domenica 11 Ottobre, dalle ore 11.00 alle ore 11.15 passaggio del Giro d’Italia a Fossacesia – 9° Tappa “San Salvo – Roccaraso”. Il passaggio del Giro d’Italia interesserà il Lungomare di Fossacesia, con ingresso da sud e uscita dall’ex passaggio a livello. *PIANO TRAFFICO* Divieto di sosta, dalle ore 8.30 alle ore 12.00, con la sanzione accessoria della rimozione forzata, su ambo i lati del Lungomare dall’innesto con la Statale 16 Adriatica Km 489+700 e sino all’incrocio con la S.S. 16 al Km 487+700 Divieto di transito, dalle ore 8.30 alle ore 12.00, su: – Via Lungomare da innesto con S. S. 16 Adriatica nei pressi della bretella con la S.S. 652 (Km 489+700) e sino all’uscita sulla Statale 16 Adriatica nei pressi della ex stazione ferroviaria (Km 487+800), per tutta la tratta di Via Lungomare ricadente nel Comune di Fossacesia; – Sulla S.S. 16 dal Km 487+800 e sino all’intersezione con la S. S. 652 Fondo Valle Sangro, per la tratta di competenza. – In Via Levante dall’intersezione con S.P. 524 Lanciano Fossacesia e sino all’incrocio con la SS. 16 Adriatica; – Divieto di transito, su ambo i lati al sottovia “Fosso Palazzo”. *MOBILITA’ ALTERNATIVA* Gli itinerari alternativi predisposti dalla Polizia Locale sono i seguenti: 1. I veicoli provenienti da Nord sulla SS16 e diretti verso sud, all’altezza della rotatoria posta al Km 487+400, saranno orientati verso Fossacesia centro, quindi indirizzati verso Via S.P. 108 Mediana, Via S.P. Per il Sangro verso Val Di Sangro, rotatoria incrocio S.P. Pedemontana e Ponte di Za Menga verso Torino di Sangro; 2. I veicoli provenienti dalla S.P. Pedemontana saranno indirizzati verso il Ponte di Zà Menga ovvero Torino di Sangro se diretti a sud, oppure verso Fossacesia Centro se diretti a nord (seguendo in questo caso il percorso inverso descritto al punto 1); 3. I veicoli provenienti da Lanciano e Rocca S. Giovanni avranno la possibilità di percorrere la S.P. 524 est e imboccare la S.P. 108 Mediana se diretti a sud, oppure proseguire arrivando alla rotatoria sulla SS16 ( km 487+400) se diretti a nord. *NORME ANTICOVID* Si ricorda che vige il divieto assoluto di assembramenti, nonché l’obbligo di indossare le mascherine anche all’aperto.