PATTO DI AMICIZIA CON ASSISI, CELANO ENTRA DI DIRITTO TRA LE CITTA’ DEL CENTENARIO DELLA MORTE DI SAN FRANCESCO DEL 2026

Storia, religione e fratellanza, sono gli elementi essenziali che per la città di Celano renderanno straordinaria la giornata di domani, sabato 16 dicembre 2023. L’appuntamento segue di pochi giorni l’evento tenutosi a Celano sabato scorso, 10 dicembre in occasione del convegno storico “Il Primo Presepe San Francesco e Giovanni Velita” che ha riscosso ampi consensi, soprattutto per l’alto spessore culturale e accademico dei relatori partecipanti.

Nell’ambito delle manifestazioni organizzate per celebrare l’ottavo centenario dal primo presepe di San Francesco verranno sottoscritti i Patti di Amicizia tra Assisi, Celano e Greccio. Nel corso dell’importante cerimonia, che si svolgerà ad Assisi, a partire dalle ore 15, i Sindaci rinnoveranno il legame fra le tre città e lanceranno un messaggio di pace e di speranza, nel segno del primo presepe della storia. un avvenimento di straordinaria rilevanza storica in quanto a Greccio nel Natale del 1223 venne ideato e realizzato dal Santo dei Poveri il primo presepe vivente, rievocando così una nuova Betlemme.

“Per la nostra Città – dice il Sindaco Settimio Santilli – non si tratta solo di un riconoscimento a pieno titolo di quanto rappresenta il francescanesimo nella nostra tradizione e cultura storica locale. Ma è soprattutto motivo di orgoglio perché entrare a far parte delle circuito delle città legate alla Natività rappresenta un valore aggiunto per la nostra storia, anch’essa già millenaria, attraverso la figura imperiosa diFra Tommaso da Celano, riconosciuto anche dal mondo accademico come primo agiografo del Santo di Assisi”.

Il percorso per rendere concreti questi importanti atti di amicizia e di collaborazione storica ha preso il via nel 2019. Dopo una breve interruzione per cause di forza maggiore (la pandemia), i contatti sono stati ripresi con maggiore vigore e intensità.

“Ora finalmente – aggiunge il Sindaco Santilli – gli atti verranno formalizzati ufficialmente, nel segno del primo presepe, con l’obiettivo ambizioso di far parte del ristretto gruppo di Città, dove è più presente la storia di San Francesco, che organizzeranno fino al 2026 le celebrazioni per gli 800 anni della morte della sua morte”.

Il Comune di Celano parteciperà all’evento istituzionale con una propria delegazione ufficiale composta dal Sindaco Santilli, dal Presidente del consiglio comunale Silvia Morelli e dal consigliere comunale Divina Cavasinni.

“Sono particolarmente lusingata e onorata di partecipare a questo fondamentale momento storico per la nostra Città – dichiara Silvia Morelli – che permetterà di ricordare ancora una volta la figura di Tommaso da Celano. Il mio auspicio è che la firma dei patti di amicizia possa essere il preludio a iniziative significative di più ampio respiro e di maggiore collaborazione tra le nostre città”.