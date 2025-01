Pazienti oncologici, accolta la richiesta del vicepresidente Blasioli: prorogata la scadenza dei termini del bando per il rimborso dell’acquisto di parrucche e trattamenti di dermopigmentazione

Buone notizie per i pazienti oncologici sottoposti a chemioterapia, i quali potranno accedere fino al 31 gennaio ai contributi regionali per l’acquisto di parrucche e trattamenti di dermopigmentazione a contrasto dell’alopecia conseguente alle terapie. Come da me richiesto nelle scorse settimane, la Asl di Pescara ha infatti ottenuto dalla Regione Abruzzo la possibilità di prorogare il termine per la presentazione della domande inizialmente previsto per il 31 dicembre.

È il primo anno che la Regione Abruzzo dà attuazione alla legge 28/2021, una norma che mi ha visto sempre tra i principali promotori e costituisce senza dubbio una grande vittoria di civiltà. L’iter di approvazione e accoglimento è stato lungo e travagliato, nella scorsa legislatura la legge è stata impugnata dal Governo poiché, trattandosi di una prestazione al di fuori dei Lea, per una regione soggetta a piano di rientro non sarebbe finanziabile con i fondi della sanità. Al termine di contenzioso giudiziario, vinto dinanzi alla Corte costituzionale, il contributo è stato infine finanziato con altre risorse. L’importo stanziato è inferiore a quanto auspicato – 100mila euro da suddividere tra le 4 Asl provinciali -, ma per la prima volta la nostra Regione ha potuto dare applicazione alla norma andando incontro alle esigenze dei più vulnerabili.

Il bando emanato dalla Asl di Pescara è stato pubblicato solamente lo scorso 17 dicembre e, come detto, contemplava come data di scadenza il 31 dello stesso mese. Un lasso di tempo di due settimane, peraltro a cavallo delle festività, chiaramente insufficiente per raccogliere tutta la documentazione medica necessaria al fine di ottenere i rimborsi per le spese sostenute nel corso dell’anno precedente, il 2023.

Mi sono dunque prontamente attivato, inviando una lettera ai vertici della Asl e all’Assessore alla Sanità, per estendere i termini del bando e dare modo a tutti i possibili beneficiari di accedere al contributo e soprattutto di venirne a conoscenza. E mi rallegra constatare come la mia richiesta abbia incontrato il favore degli interpellati.

L’avviso pubblico è destinato ai pazienti oncologici con Isee inferiore ai 30.000 euro, prevede un rimborso dell’80% del costo sostenuto fino a un massimo di 100 euro per il trucco permanente delle sopracciglia, e fino a un massimo di 200 euro per l’acquisto di parrucche e la dermopigmentazione del cuoio capelluto.

Un piccolo e concreto supporto per quanti stanno affrontando i trattamenti oncologici, terapie debilitanti e aggressive che mettono a dura prova i pazienti sotto l’aspetto fisico e psicologico determinando effetti collaterali spesso difficili da accettare come la caduta dei capelli. Mi auguro che la proroga sia sufficiente, che anche le altre Asl provvedano (tra cui Chieti e L’Aquila che sono ancora più in ritardo) e che con la continuità questa misura possa crescere di anno in anno anche nell’importo stanziato dalla Regione Abruzzo, così da allargare ulteriormente la platea dei beneficiari.