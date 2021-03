PENSIONATI DELLA COOPERAZIONE LUCHESE, APERTE LE ISCRIZIONI

L’Associazione dei “Pensionati della Cooperazione luchese” riprende le attività e invita tutti i concittadini a iscriversi e a partecipare alle iniziative del Gruppo. L’invito è rivolto non solo ai pensionati, bensì a tutti coloro che, pur non più giovanissimi, si sentono “giovani dentro” e con la voglia di condividere tempo e iniziative in un clima amichevole e fattivo. Nei giorni scorsi il gruppo dei Volontari, costituitosi in associazione in tempi recenti ma attivo di fatto da oltre un anno e mezzo, aveva provveduto, complici le belle giornate di sole del periodo, a ripristinare l’area che include il sito archeologico, la zona esterna delle mura di Anxa e a ricavare uno spazio per i parcheggi nelle adiacenze della chiesa di Santa Maria delle Grazie, nonché la zona del pozzo Sant’Angelo. L’Associazione apre i tesseramenti e invita i cittadini a iscriversi e a fare presenti eventuali progetti e idee per la cura e l’abbellimento del territorio comunale, dalle zone più periferiche al borgo storico, dalla frazione alle aree verdi.

“Invitiamo a partecipare tutte le persone di buona volontà, per condividere azioni a favore del nostro paese, tempo e occupazioni insieme”, spiega il Direttivo dell’Associazione, “che significa anche scambiare quattro chiacchiere in compagnia e ovviamente, dato il periodo, in sicurezza. Tra i nostri obiettivi, realizzare piccoli e grandi progetti come la cura di angoli specifici del nostro bel paese e l’organizzazione di diversi tipi di attività, che si tradurranno in socialità e supporto reciproco, in tempo condiviso di valore per la collettività e i singoli partecipanti. Invitiamo tutti i cittadini “Senior”, giovani dentro, ad aderire senza indugio, e anche a offrire i loro suggerimenti circa le attività da programmare”.

Per le adesioni è possibile contattare i numeri: 3271941495 – 3469655380