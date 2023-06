PER IL SECONDO ANNO CONSECUTIVO INDUSTRIA FELIX PREMIA CELI CALCESTRUZZI,

«Riconoscimento importante per aziende e territorio»

Celi Calcestruzzi si aggiudica per il secondo anno consecutivo il Premio Industria Felix come “Migliore media impresa per performance gestionale e affidabilità finanziaria Cerved con sede legale nella provincia de L’Aquila”. Il riconoscimento è stato conferito ai fratelli Gianfranco e Sergio Celi durante il 51esimo evento Industria Felix che si è svolto a Foligno, in provincia di Perugia, nella sala conferenze di Palazzo Trinci.

“Fare bene è da sempre il nostro leitmotiv e ci auguriamo che il riconoscimento ottenuto possa essere confermato anche il prossimo anno”, hanno spiegato i fratelli Celi, “Industria Felix ha riconosciuto la validità del nostro operato e ci ha spinto ad andare avanti sempre con l’ambizione di fornire delle soluzioni all’avanguardia ai nostri clienti”.

L’evento è stato organizzato da Industria Felix Magazine, trimestrale diretto da Michele Montemurro in supplemento con Il Sole 24 Ore, in co- organizzazione con Regione Umbria, con la collaborazione di Cerved, Università Luiss Guido Carli, A.C. Industria Felix, col sostegno di Confindustria, con i patrocini di Simest, Comune di Foligno, con le media partnership de Il Sole 24 Ore e Askanews e con le partnership di Banca Mediolanum, Mediolanum Private Banking, Grant Thornton, ELITE (Gruppo Euronext), Plus Innovation, M&L Consulting Group.