Perché è importante imparare l’inglese come seconda lingua?

Ti stai chiedendo perché è importante sapere l’inglese? Studiare questa lingua richiede sforzo, sacrifici e soprattutto motivazione. A proposito di quest’ultimo punto, sicuramente ti starai chiedendo per quale motivo si debba investire nell’apprendimento

Oggi andremo a vedere il perché è così importante studiare l’inglese ed impararlo come un madrelingua.

Perché l’inglese è indispensabile da sapere e imparare? 8 Motivazioni

Chiedersi perché è importante sapere l’inglese è importante non soltanto per una propria cultura, bensì per poter avere in futuro occasioni di lavoro e poter ritrovarsi a parlare con persone in terre straniere senza potersi limitare.

Se ciò però non dovessi ritenerlo così importante e indispensabile, vorremmo elencarti 10 motivi per cui vale la pena imparare questa lingua indoeuropea:

L’inglese è una lingua internazionale: si tratta di quella ufficiale per fare trattative, per gestire il commercio e per creare network proficui. A parlarla in tutto il pianeta ci sono ben oltre 2 miliardi di persone. Forma l’80% del web: la maggior parte dei siti web online utilizza l’inglese. Conoscere questa lingua e i suoi vocaboli, ti aiuterà a non avere problemi in futuro. Film e serie TV in lingua originale: entrambi i contenuti sono più allettanti seguirli nella loro lingua madre. Sarebbe bello poterlo fare apprendendo senza l’aiuto dei sottotitoli. Canzoni in lingua inglese:un altro buon motivo perché è importante sapere l’inglese fa riferimento ai brani musicali stranieri. Quante volte ti sarai chiesto il significato di una canzone, ma non comprendevi la lingua? Imparala e potrai anche cantarla a squarciagola. Formazione e lavoro: una delle pecche più grosse dell’Italia è l’assenza di lavoro. Inghilterra, America e altri stati europei sono il punto cruciale per chi vuole fare carriera. Ma senza l’inglese difficilmente si potrà creare una propria stabilità. Fai network: al di là che tu viaggi per lavoro oppure vacanza, ti potrà capitare di incontrare gente da ogni parte del mondo, e si sa, l’inglese è la lingua internazionale d’eccellenza. Come potresti avere nuove opportunità se non fossi in grado di iniziare e mantenere una conversazione? Apri la tua mente: conoscere e apprendere nuove strutture linguistiche differenti dalla propria rende più intelligenti. Il motivo? È un buon modo per poter allenare e mantenere sia attiva che vivace la propria mente. Impara l’inglese divertendoti: conoscere una cultura diversa, uno stile di vita altrettanto vario e i valori di ogni popolazione potrebbe essere divertente oltre che interessante. Per farlo occorre studiare e sacrificare parte del proprio tempo in questa lingua.

Quanto è importante per davvero sapere l’inglese?

Ti chiedi quanto è importante sapere l’inglese? Dopo aver osservato tutte le motivazioni e aver compreso la forza del sapere tale lingua, sicuramente quello che non sai è che le opportunità saranno molteplici: trovare un nuovo lavoro, poter frequentare gente nuova e poter viaggiare senza aver problemi di farsi comprendere.

Oggigiorno l’inglese si trovano dappertutto. Dai siti web agli ebook più importanti, insomma, non c’è luogo in cui non si trovi qualcosa in lingua straniera. L’inglese è facile per il semplice motivo che non vi sono troppe regole grammaticali e anche le parole sono relativamente semplici.

Per migliorare la memoria una tecnica sarebbe l’utilizzo delle mappe mentali. Secondo diversi report, sfruttare tali mappe si attesterebbero come uno dei migliori metodi per imparare la lingua inglese. Non di meno le stesse sono state inventante da uno psicologo di origine inglese, ben preparato sulle differenti tecniche di memorizzazione.

Una mappa mentale può agevolare la creatività e la ricerca di idee innovative. Ciò che si dovrà fare essenzialmente è concentrarsi sulle parole e tralasciare tutto il resto. Lo stesso metodo vale per imparare l’inglese.