Perché scegliere un’auto a km zero

Un’auto a km zero è una vettura già immatricolata, ma che è rimasta ferma nel parco macchine di un autosalone. Viene offerta con un forte sconto sul prezzo di listino, dal 10 fino anche a un 15 o 20%. Si tratta chiaramente di un affare, cerchiamo però di capire cosa sono le auto a km 0 e dove le si può trovare con maggiore facilità.

Cos’è un’auto a km zero

Dove trovare le offerte migliori

Perché preferirle

Come abbiamo già detto, un’auto a km zero è una vettura che è stata immatricolata ma che è rimasta inutilizzata. Solitamente le concessionarie, in genere verso fine anno, immatricolano alcune delle vetture che hanno già in ordine ma che non hanno trovato un futuro proprietario. Lo fanno per mantenere i contratti di scontistica che hanno con le case produttrici, in modo da mantenere bassi i costi di tutte le vetture per i mesi a venire. Le auto km 0 sono quindi un’ottima opportunità per chi desidera mantenere basso il budget da usare per l’auto nuova, in quanto lo sconto sul prezzo di listino è decisamente interessante. Le si preferisce quindi per il prezzo interessante, sono però adatte anche a chi desidera avere rapidamente l’auto nuova in quanto sono sempre in pronta consegna.

Dove trovare le auto a km zero

Le proposte dei concessionari

Quali modelli

Le migliori auto a km zero sono disponibili dai concessionari, sia quelli dei principali brand sia quelli multimarca. Ognuno di essi propone un numero minore o maggiore di auto a km zero a seconda della disponibilità o del periodo dell’anno. Spesso sono state immatricolate verso la fine dell’anno, quindi nei primi mesi di un anno è più facile trovare un’ampia scelta. I modelli che con maggiore probabilità si possono trovare tra le auto a km zero sono quelli più diffusi sul mercato, in quanto le concessionarie hanno tutto l’interesse a trovare un cliente per le vetture di questo tipo che hanno nel parco macchine. In molti casi gli allestimenti sono i più ricchi e interessanti della gamma. Sotto questo punto di vista lo sconto ottenibile è quindi ancora più interessante.

Chi sceglie le auto a km zero

Quando vengono proposte

Come sceglierle

Solitamente il classico cliente che preferisce un’auto a km zero è una persona che vuole risparmiare: perché ha a disposizione un budget limitato ma desidera comunque un’auto di pregio; oppure perché intende ottenere il massimo possibile dal proprio denaro, approfittando di un ottimo affare. Quando una concessionaria ha a disposizione delle vetture a km zero tende a proporle ai propri clienti, soprattutto se si tratta di uno dei modelli che il singolo soggetto sta già valutando. La scelta dipende poi dai gusti e dalle esigenze di ognuno; a meno che non si abbia l’intenzione di sostituire nuovamente l’auto entro un breve periodo di tempo, la doppia immatricolazione non causa alcun tipo di problema per quanto riguarda la svalutazione nel corso del tempo. È vero poi che per quanto riguarda il colore dell’auto, gli allestimenti e le dotazioni varie, ci si dovrà accontentare di quelle già disponibili in concessionaria.