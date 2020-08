PERETO, INTERVENTO DEL SINDACO GIACINTO SCIO’ SUL NUOVO CASO DI COVID-19 NELLA PIANA DEL CAVALIERE

La giovane ragazza, rientrata dall’estero nel nostro territoro, e risultata positiva al covid-19 dopo il primo tampane effettuato, si trovava a Pereto, alcuni giorni fa, in occasione di un inaugurazione di un nuovo chiosco. Per questo motivo, il sindaco Giacinto Sciò, in un suo comunicato ufficiale, è intervenuto sulla vicenda sottolineando che:<<

in riferimento al caso Covid riscontrato oggi sul nostro territorio della Piana, Sentita, La Asl di Avezzano, a nome della Dott.ssa Daniela Franchi, responsabile del servizio di igiene, si comunica che devono autodenunciarsi al numero verde anti covid 800.169.326 esclusivamente le persone che sono state in contatto fisico con la ragazza ( baci e/o abbracci ) o in vicinanza di meno di un metro per almeno 15 minuti e senza mascherina.

Per quanto riguarda il chiosco ( che in via preventiva ho ordinato di chiudere ) la Asl in modo molto esplicito mi ha invitato a farlo riaprire dopo eventuale sanificazione (il gestore del chiosco provvederà oggi stesso alla sanificazione) Al momento non esistono evidenze che possano precludere chiusure varie e/o riduzioni delle attuali norme anti covid vigenti.

Colgo l’occasione per raccomandare a tutti noi la massima attenzione al rispetto delle citate norme usando la mascherina in modo appropriato ed evitando assemblamenti

Certo di un Vs positivo riscontro

Il Sindaco Giacinto Sciò>>.