“PERICOLI E RISCHI NELLA MONTAGNA INVERNALE”, IN TANTI HANNO PARTECIPATO ALL’EVENTO

Avezzano. La montagna è una passione che accomuna molte persone, ma spesso si sottovaluta la complessità dell’ambiente e i rischi in essa nascosti. È sulla base di questi argomenti, che sabato 18 gennaio ad Avezzano, si è svolto presso la palestra Orsi Marsicani Climbing sita in via E. Palanza 87, un incontro in cui sono stati affrontati tutti i temi relativi alla responsabilità, alla sicurezza, e alla conoscenza della montagna invernale. L’evento, organizzato dal CAI Avezzano e dall’ASD Orsi Marsicani Climbing ha riscosso un grande successo. Hanno presieduto l’incontro, Pierluigi Taccone, guida alpina e membro del CNSAS Abruzzo e Gianfranco Gallese, medico soccoritore del CNSAS Abruzzo.

Pierluigi Taccone e Gianfranco Gallese