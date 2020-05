Il cassetto di uno dei registratori di cassa e il motorino usato per spaccare le vetrine

Pescara. Un diciannovenne di Montesilvano è stato arrestato questa mattina in flagranza di reato. Ha usato un motorino per sfondare le vetrine di due bar e ha rubato i registratori di cassa i quali contenevano in totale poco più di 100 euro. I carabinieri del capoluogo di Pescara lo hanno sorpreso mentre scappava dalla seconda vetrina spaccata e, dopo un breve inseguimento, lo hanno arrestato in via Venezia.

Fonte: Il Centro