PESCARA: 3 PERSONE ARRESTATE DAI CARABINIERI NELLE ULTIME 24 ORE

I militari della Compagnia di Pescara, nelle ultime 24 ore hanno arrestato 3 persone per tre distinti fatti:

I Carabinieri della Stazione di Pianella questa mattina hanno tratto in arresto un giovane classe 91 di Pianella, conosciuto alle forze dell’ordine. I militari, recandosi presso l’abitazione del giovane per eseguire una notifica emessa a suo carico da parte dell’Autorità Giudiziaria, venivano fatti oggetto di violenze da parte dell’uomo che gli si scagliava contro, uno dei militari rimaneva ferito poiché’ rimaneva incastrato con la gamba all’interno del cancello pedonale mentre il soggetto li spingeva vero l’esterno. Il militare riportava lieve lesione ed escoriazione alla gamba destra e giudicato guaribile in giorni sette. L’arrestato e’ ora ristretto nella camera di sicurezza in attesa di convalida già fissata per la mattinata di domani 20 ottobre.

Nella tarda serata di ieri i Carabinieri della Sezione Radiomobile del Nor della Compagnia di Pescara, hanno invece tratto in arresto nella flagranza di reato una donna 56enne nota alle forze dell’ordine, perché’ ritenuta responsabile di oltraggio e resistenza a pubblico ufficiale. I militari che avevano ricevuto una chiamata attraverso la centrale del 112 veniva segnalato nei pressi dell’Agip di via Tiburtina la presenza di una donna in evidente stato di agitazione. Una volta giunti nel luogo della segnalazione i militari venivano fatti oggetto di numerose frasi ingiuriose e minacciose oltre a sputi e spintoni. Dopo numerosi tentativi il personale operante riusciva a portare alla calma la donna che successivamente veniva anche visitata da personale del 118 nel frattempo intervenuti. All’arrestata veniva riscontrato un evidente stato di agitazione con atteggiamento violento non accessibile ad alcun colloquio. Dopo le visite, l’arrestata veniva accompagnata presso la propria abitazione in regime degli arresti domiciliari in attesa di convalida. Dopo la convalida svoltasi questa mattina, la donna e’ stata rimessa in libertà

I Carabinieri della Stazione di Cepagatti, sempre nella tarda serata di ieri hanno arrestato per evasione un 48enne di origini campane, banche’ sottoposto alla detenzione domiciliare veniva controllato all’interno di un locale di Cepagatti., senza alcuna autorizzazione della Autorità Giudiziaria, al di fuori degli orari allo stesso consentiti.

L’arrestato, dopo le previste formalità veniva accompagnato presso la propria abitazione in regime degli arresti domiciliari in attesa di direttissima svoltasi nella mattinata. L’arresto dopo la convalida è ritornato presso la propria abitazione in detenzione domiciliare,

