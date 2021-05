PESCARA. 30ENNE SOTTOPOSTO ALLA MISURA DI CUSTODIA CAUTELARE IN CARCERE RINTRACCIATO DALLA POLIZIA

Ieri sera, durante il servizio di controllo del territorio nelle zone della città maggiormente a rischio, un equipaggio della Volante ha bloccato ed identificato un uomo in sella ad una bicicletta nel quartiere Rancitelli, noto con il nome “Ferro di Cavallo”.

Il fermato B.J., di anni 30, è risultato essere destinatario di ordinanza di custodia cautelare in carcere da eseguire, emessa dalla Corte di Appello di L’Aquila in sostituzione della misura cautelare dell’obbligo di dimora nel comune di Pescara. Quest’ultima misura era stata adottata a seguito dello scippo di una catenina d’oro, commesso a Pescara il 29 ottobre 2019 quando D.J. era stato arrestato in flagranza dagli agenti della Squadra Volante.

L’aggravamento della misura cautelare è la conseguenza della violazione dell’obbligo di dimora a Pescara da parte di D.J. che il 14 aprile scorso è stato sorpreso all’interno di un Centro Commerciale di Chieti dove, per altro, aveva anche tentato un furto. Pertanto la Corte d’Appello di L’Aquila, ricevuta la segnalazione, ha ritenuto necessario disporre la custodia in carcere.