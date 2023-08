PESCARA. 50 PERSONE IDENTIFICATE; 90 VEICOLI CONTROLLATI, 3 ESERCIZI PUBBLICI CONTROLLATI, 5 PERSONE SEGNALATE PER POSSESSO DI SOSTANZE STUPEFACENTI PER USO PERSONALE, QUESTI I NUMERI DEI CONTROLLI DELLA POLIZIA IN UNA SOLA NOTTE

Nuovi controlli ad alto impatto della Polizia di Stato nel comune di Pescara e Montesilvano. Questi gli esiti del servizio straordinario svolto ieri sera: 250 le persone identificate; 90 i veicoli controllati, 3 esercizi pubblici controllati, 5 le persone segnalate per possesso di sostanze stupefacenti per uso personale.

L’attività è stata svolta nell’area compresa tra il comune di Montesilvano e Pescara nord, realizzata per contrastare situazioni di degrado e delinquenza, prevenire lo spaccio di stupefacenti ed i reati in genere e fornire una risposta incisiva e concreta alla domanda di sicurezza di cittadini e turisti che in questo periodo affollano la riviera adriatica.

L’attività di controllo ha portato all’arresto di un 44enne nel comune di Montesilvano per il reato di rapina impropria: alle ore 22:30, l’uomo sopraggiungeva presso un’attiva commerciale del comune rivierasco, dove in passato aveva lavorato. Dopo aver avuto un acceso diverbio con un dipendente, i due avevano una colluttazione. Separati da altri dipendenti, il 44enne mentre si dirigeva verso l’uscita del locale, afferrava repentinamente alcune bottiglie di vino e si dava alla fuga. Il dipendente con il quale l’uomo aveva avuto l’alterco, notata la scena, si poneva al suo inseguimento ma il fuggiasco cercava di colpirlo con le stesse bottiglie sottratte. In tale frangente, transitava una pattuglia della Polizia impiegata nel dispositivo di controllo che immediatamente bloccava l’uomo in fuga e dopo aver acquisito tutti gli elementi utili a ricostruire la vicenda procedeva all’arresto del 44enne per il reato di rapina impropria.