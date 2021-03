Un uomo di 64 anni, G. D. M., è stato trovato morto in casa a Pescara. L’uomo, deceduto per cause naturali, non si era presentato ad un appuntamento con un suo amico, il quale non vedendolo arrivare e non riuscendo a contattarlo, ha allertato i soccorsi.

Sul posto sono arrivati la polizia, vigili del fuoco e 118, una volta entrati nell’abitazione del 64enne hanno trovato il corpo ormai privo di vita dell’uomo.