PESCARA: AGGREDISCE CON UN BASTONE UN 55ENNE, DENUNCIATO IN STATO DI LIBERTÀ UN 37ENNE SENEGALESE.

Nella tarda mattinata di ieri 18 marzo, i Carabinieri della Stazione si Pescara Scalo, hanno denunciato in stato di libertà, alla locale Procura della Repubblica un 37enne senegalese, noto alle forze di polizia, senza fissa dimora.

Il 28 febbraio u.s., in bar di Viale Bovio, il predetto aggrediva con una bottiglia di vetro, per futili motivi, un 55enne di origini cinesi.

I Carabinieri della Stazione di Pescara Scalo, grazie alle indicazioni fornite dalla vittima che sono state fondamentali per gli inquirenti, in brevissimo tempo sono riusciti a risalire all’autore dell’aggressione. La dinamica dei fatti è stata inoltre ricostruita anche ed alcune persone che avevano assistito all’aggressione.

Il 37enne, con una bottiglia, colpiva il malcapitato sulla testa, procurandogli lesioni giudicati guaribili in 10 giorni. La vittima dopo essere stato medicato da personale del pronto soccorso del locale ospedale é stato dimesso.

Per tali ragioni il soggetto, veniva denunciato in stato di libertà, alla Procura della Repubblica di Pescara, per lesioni personali aggravate, fatta salva la presunzione di innocenza fino a sentenza di condanna definitiva.

Pescara, 19 marzo 2025