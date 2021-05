PESCARA. ALTRA MANIFESTAZIONE DI PROTESTA CONTRO LE MISURE ANTI COVID 30 SANZIONATI E UN DENUNCIATO

All’iniziativa di protesta organizzata dal movimento “Liberiamo l’Italia”, contro le misure governative anti covid e le conseguenti limitazioni delle libertà personali e degli spostamenti, in programma ieri pomeriggio a Pescara in Piazza della Rinascita, hanno partecipato una settantina di persone oltre ai quattro relatori.

La Polizia di Stato durante la manifestazione ha identificato, direttamente sul posto o grazie alle videoriprese realizzate dalla Scientifica, trenta partecipanti che saranno sanzionati amministrativamente ai sensi dell’art.4 comma 1 del D.L. 25.3.2020 n. 19 convertito dalla legge n. 22 maggio 2020 n. 35, per non aver rispettato l’obbligo di indossare il dispositivo di protezione individuale. Nella circostanza, D.C.N. di 61 anni, è stato denunciato per il reato di oltraggio a pubblico ufficiale