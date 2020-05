Nella giornata di ieri, personale della Squadra Mobile, ha eseguito un’ordinanza del tribunale di sorveglianza di Pescara, emessa nei confronti di un cittadino italiano F. B.. Lo stesso è stato sottoposto alla detenzione domiciliare per mesi 2 di reclusione, presso il proprio domicilio, per il reato di appropriazione indebita, fatto commesso in Città Sant’Angelo in data 09/07/2015.