PESCARA: ARRESTATA DONNA TROVATA CON STUPEFACENTI

I Carabinieri della Sezione Operativa della Compagnia di Pescara, nel tardo pomeriggio di ieri, nel quartiere Rancitelli, hanno tratto in arresto nella flagranza di reato, una donna ventiduenne, che nel corso di specifica perquisizione domiciliare è stata trovata in possesso di 4 grammi di cocaina, già suddivisa in dosi, nonché’ un bilancino elettronico di precisione e materiale per il confezionamento delle dosi.

La donna arrestata, dopo le previste formalità, come disposto dalla competente Autorità è stata accompagnata presso la propria abitazione per ivi rimanere agli arresti domiciliari in attesa del rito direttissimo, fissato per la mattinata odierna.