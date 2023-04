PESCARA. ARRESTATO 32ENNE PER RICETTAZIONE

PROSEGUONO I CONTROLLI DISPOSTI DAL QUESTORE DELLA PROVINCIA DI PESCARA NEL FINE SETTIMANA.

Lo scorso venerdì pomeriggio, un giovane, ha posteggiato l’auto con all’interno un borsone, in centro città.

Dopo pochi minuti, tornato per recuperare il veicolo, si è accorta che la borsa custodita all’interno della vettura era stata rubata. Il personale della Squadra Volante, intervenuto tempestivamente sul luogo del furto, ha avviato le indagini e, in pochissimo tempo, ha rintracciato un 44enne che deteneva, all’interno dello zaino, il portafogli del derubato presente nel borsone sottratto. L’uomo è stato pertanto denunciato in stato di libertà all’autorità giudiziaria per ricettazione, nonché segnalato alla Prefettura poiché trovato in possesso di sostanza stupefacente.

La Squadra Volante, diretta dal Vice Questore Aggiunto Varrasso Pierpaolo, nella mattinata del 23 aprile, ha arrestato un cittadino straniero di 32 anni per i reati di furto e ricettazione. L’uomo ha nascosto all’interno del proprio zaino alcuni prodotti prelevati dagli scaffali da un supermercato di via Tiburtina ma, sorpreso da un dipendente del negozio, si è dato alla fuga in direzione di via Lago di Capestrano. Il dipendente dell’esercizio, che ha assistito all’accaduto, lo ha inseguito segnalando i fatti al 113. Sul posto sono giunte prontamente le pattuglie della Squadra Volante che hanno intercettato e bloccato il fuggitivo. La merce sottratta è stata restituita al responsabile del negozio. Il 32enne, irregolare sul territorio nazionale, a seguito di perquisizione, oltre alla merce sottratta, è stato trovato in possesso di documenti e carte di credito risultati asportati, in tre diversi episodi, da auto in sosta a Pescara. L’uomo è stato quindi tratto in arresto e trattenuto presso le camere di sicurezza della Questura in attesa della convalida del provvedimento precautalare adottato.