PESCARA. ARRESTATO 38ENNE PER SPACCIO

Continuano incessanti i controlli della Polizia di Stato disposti dal Questore Luigi Liguori.

Nella mattinata di ieri, un uomo di 45anni, cittadino italiano con precedenti, è stato arrestato con l’accusa di evasione dopo essere stato sorpreso in giro nonostante fosse destinatario della misura restrittiva della detenzione domiciliare. In particolare, verso le ore dieci, i componenti di una pattuglia del Reparto Prevenzione Crimine Abruzzo con sede a Pescara lo ha incrociato in zona Rancitelli mentre era alla guida di un’auto e lo ha subito riconosciuto.

L’uomo, accortosi della presenza del personale di polizia, tentava di dileguarsi ma veniva prontamente raggiunto. Dopo averlo fermato e avere verificato che si trattava proprio della persona destinataria della misura alternativa alla detenzione, gli agenti lo hanno accompagnato in Questura e tratto in arresto, oltre alla denuncia per aver guidato con la patente revocata.

Nel pomeriggio della stessa giornata, il personale della Squadra Volante ha tratto in arresto un 38enne resosi responsabile dei reati di resistenza a pubblico ufficiale e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Nello specifico, in zona Rancitelli, una volante notava un uomo che alla vista della pattuglia accelerava il passo per poi darsi alla fuga. Inseguito dagli agenti, l’uomo è stato raggiunto e bloccato poco dopo ma, nel tentativo di sfuggire alla presa e guadagnarsi la fuga, ha reagito con violenza nei confronti degli operatori della Volante tentando di colpirli. Inoltre, tentava di disfarsi di alcuni involucri che venivano prontamente recuperati. Gli agenti riuscivano comunque a porre l’uomo in sicurezza e farlo salire sull’auto di servizio. Il 38enne, con svariati precedenti, è stato accompagnato in Questura dove, da un accurato controllo, è stato trovato in possesso di sostanze stupefacente, nello specifico eroina, occultata all’interno di un pacchetto di sigarette, sostanza successivamente posta sotto sequestro unitamente a quanto recuperato in precedenza e rivelatosi diverse dosi di cocaina e crack.