PESCARA. ARRESTATO GIOVANE PESCARESE PER ADESCAMENTO DI MINORI, PROSTITUZIONE MINORILE E ATTI SESSUALI CON MINORI

In data 26 febbraio 2020, nelle prime ore del mattino personale del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia Carabinieri di Popoli traeva in arresto in esecuzione di ordinanza di custodia cautelare emessa dall’Ufficio del Giudice per le Indagini Preliminari Presso il Tribunale di L’Aquila, F. P. Cl. 76 poiché indagato dei reati di Adescamento di minore, prostituzione minorile e atti sessuali con minore.

Le indagini avviate a decorrere dal gennaio 2019, coordinate dalla Direzione distrettuale Antimafia di L’Aquila, permettevano di appurare come F. P., operando saltuariamente in contesti sportivi nelle zone di Manoppello, Scafa e Chieti adescava numerosi minori infra sedicenni carpendo la loro fiducia attraverso diverse regalie consistenti in capi di abbigliamento, denaro o viaggi all’estero al fine di indurli a porre in essere atti sessuali di tipo masochista nei suoi confronti. Le attività investigative realizzate mediante servizi di osservazione, intercettazioni telefoniche ambientali e video, evidenziavano in particolare come il predetto, dopo aver carpito la fiducia dei minori anche attraverso lusinghe sulle loro capacità fisiche e sportive, realizzava incontri con quest’ultimi durante i quali incitava gli stessi a realizzare nei suoi confronti atti violenti consistenti in ingiurie, calci pugni arrivando a farsi sputare al volto. Gli accertamenti inoltre evidenziavano come F.P., durante questi incontri, realizzava anche pratiche feticiste nei confronti dei ragazzi. Lo stesso successivamente ricompensava i minori con denaro simulando l’esistenza di un prezziario stabilito da terze persone.

L’arrestato dopo formalità di rito veniva sottoposto agli arresti domiciliari presso la sua abitazione-