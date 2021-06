PESCARA. ARRESTATO GRAZIE AL SISTEMA “ALERT ALLOGGIATI”, FINISCE IN CARCERE UN 48ENNE

Lo hanno rintracciato grazie a un sistema informatico in uso alle forze dell’ordine. Si chiama “Alert Alloggiati” e consente di scovare la presenza di latitanti o comunque persone con provvedimenti a carico da eseguire che alloggiano all’interno di strutture ricettive. Questo infallibile sistema ha consentito alla Polizia di Stato di ammanettare un 48enne originario di Napoli e residente a Giuliano in Campania, che stava alloggiando in un Bed and Breakfast ubicato nel centro di Pescara.

Le manette sono scattate questo fine settimana in esecuzione di un ordine di carcerazione emesso dalla Procura di Rovereto. Il 48enne deve scontare quattro mesi di carcere. Dopo essere stato trattenuto negli uffici della Questura di Pescara, per lui si sono spalancate le porte del carcere di Frosinone.